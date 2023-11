"Это нечестно": Маск рассказал, почему Цукербергу не стоит драться с ним

Летом люди готовились к тому, что они увидят поединок двух миллиардеров: Илон Маск и Марк Цукерберг хотели встретиться на ринге.

Однако до боя дело так и не дошло - стороны не смогли договориться о том, как именно будет проводиться шоу.

Недавно владелец социальной сети Х (ранее известной как Twitter) сходил на подкаст Джо Рогана The Joe Rogan Experience, где рассказал о том, как сорвался поединок.

"Италия на самом деле была готова позволить нам использовать Колизей", - цитирует Маска talkSPORT.

"Так что, я подумал: "Ты не можешь от этого отказаться". И потом я подумал: "Мы не хотим, чтобы на Колизее было множество рекламы и логотипов UFC, потому что это историческое место - вы не хотите превратить его в NASCAR. И потом Цук вышел из игры".

Но Маск по-прежнему хочет провести бой с Цукербергом. Однако он считает, что владеет огромным физическим преимуществом над своим потенциальным оппонентом.

"В конце концов, я буду драться в любом месте, где угодно, по любым правилам. Я куда больше его, это просто нечестно. Я не думаю, что ему стоит драться со мной".

