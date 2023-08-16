Цукерберг отказался от боя с Маском в Колизее
Глава Twitter Илон Маск заявил, что Марк Цукерберг не захотел проводить бой в Колизее.
"Резюмируем:
Я пошутил о поединке с Цукербергом. Тогда Марк сказал: "Пришли мне место".
Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался.
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Тогда я предложил его дом как "безопасное пространство". К сожалению, он "путешествовал".
Есть ли такое место, где он будет драться?" – написал Маск в соцсетях.
Fight Recap:— Elon Musk (@elonmusk) August 15, 2023
I joked on X about fighting Zuck
Zuck then said “SEND ME LOCATION”
Italy graciously offered a Colosseum
Zuck declined
I suggested his home as “safe space”
Tragically, he was ahem “traveling”
Is there anywhere he will fight?
https://t.co/gpcRLW49fv
Напомним, бой Маск - Цукерберг может состояться 26 августа.
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