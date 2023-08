Цукерберг отказался от боя с Маском в Колизее

Глава Twitter Илон Маск заявил, что Марк Цукерберг не захотел проводить бой в Колизее.

"Резюмируем:

Я пошутил о поединке с Цукербергом. Тогда Марк сказал: "Пришли мне место".

Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался.

Тогда я предложил его дом как "безопасное пространство". К сожалению, он "путешествовал".

Есть ли такое место, где он будет драться?" – написал Маск в соцсетях.

Fight Recap:



I joked on X about fighting Zuck



Zuck then said “SEND ME LOCATION”



Italy graciously offered a Colosseum



Zuck declined



I suggested his home as “safe space”



Tragically, he was ahem “traveling”



Is there anywhere he will fight?



