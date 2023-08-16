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Цукерберг отказался от боя с Маском в Колизее

Поединок не состоится на исторической арене.
Сегодня, 12:53
Маск и Цукерберг / BBC
Маск и Цукерберг / BBC

Глава Twitter Илон Маск заявил, что Марк Цукерберг не захотел проводить бой в Колизее. 

"Резюмируем:

Я пошутил о поединке с Цукербергом. Тогда Марк сказал: "Пришли мне место".

Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался.

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Тогда я предложил его дом как "безопасное пространство". К сожалению, он "путешествовал".

Есть ли такое место, где он будет драться?" – написал Маск в соцсетях.

Напомним, бой Маск - Цукерберг может состояться 26 августа.

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