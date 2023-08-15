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"Илон несерьезен, время двигаться дальше": Бой Маск - Цукерберг оказался под угрозой срыва

Владелец Meta обвинил босса Tesla в уклонении от поединка.
Сегодня, 18:08
Марк Цукерберг и Илон Маск / @zuck/@elonmusk
Марк Цукерберг и Илон Маск / @zuck/@elonmusk

Бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом может не состояться из-за разногласий потенциальных соперников.

Владелец Meta считает, что его соперник несерьезно относится к возможному противостоянию и пытается избежать боя. Об этом он написал в соцсетях.

"Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен, и пришло время двигаться дальше. Я предложил реальную дату. Дана Уайт предложил сделать это легитимным благотворительным боем. Илон не подтверждает дату, затем говорит, что ему нужна операция, а теперь вместо этого просит провести тренировку на моем заднем дворе.

Если Илон когда-нибудь всерьез задумается о реальной дате и официальном мероприятии, он знает, как связаться со мной. В противном случае, пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту", - написал Цукерберг.

В свою очередь Маск в ответ назвал оппонента трусом.

Также босс Tesla показал переписку с Цукербергом, в которой предложил ему устроить тренировку у него дома.

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"Если ты все еще хочешь устроить реальный бой по правилам ММА, то тебе следует тренироваться самостоятельно и дать мне знать, когда ты будешь готов посоревноваться.

Я не хочу хайповать на чем-то, что никогда не произойдет. Так что тебе стоит решить, готов ли ты сделать это, или нужно двигаться дальше", - ответил Цукерберг.

Маск сообщил, что приедет в Пало-Альто, где находится штаб-квартира Meta, и предложил Цукербергу устроить бой в его октагоне.

"Я почти не тренировался, если не считать небольшую схватку с Лексом Фридманом. Хотя я считаю это маловероятным, учитывая нашу разницу в размерах", - написал Маск.

Ранее сообщалось, что Маск договорился с итальянскими властями об "эпичном месте" проведения боя с Цукербергом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илон Маск марк цукерберг

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