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Илон Маск - Марк Цукерберг: когда бой

Теперь осталось, чтобы они все же согласовали все условия поединка.
Сегодня, 11:33
Марк Цукерберг / https://www.instagram.com/zuck/
Марк Цукерберг / https://www.instagram.com/zuck/

Представители среднего рабочего класса вряд ли ожидали увидеть то, как на одном ринге разбивать друг другу лица будут два миллиардера.

Но похоже, что к этому все и идет: Марк Цукерберг и Илон Маск приближаются к долгожданному поединку.

Цукерберг в своей новой социальной сети Threads (аналог Twitter Маска) ответил на пару сообщений своего оппонента.

Маск написал: Поднимаю тяжести в течение дня, готовлюсь к бою. У меня нет времени заниматься, поэтому я просто приношу их на работу".

На это Цукерберг ответил: "Я готов сегодня. Я предлагал 26 августа (в качестве даты боя), когда он впервые бросил вызов, но он не подтвердил. Не жду никакого результата".

"Я люблю этот спорт и продолжу соревноваться с людьми, которые тренируются несмотря на то, что здесь происходит".

Источник: скриншот

Источник: скриншот

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К тому же, Маск сообщил, что их бой будет транслироваться в Twitter (Илон называет социальную сеть X). А все собранные средства пойдут на благотворительность для ветеранов.

Но и здесь Цукерберг нашел, что ответить, написав: "Может стоит использовать более надежную платформу, которая на самом деле может собирать деньги на благотворительность?".

Источник: скриншот

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозами на поединок Марка Цукерберга и Илона Маска.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илон Маск марк цукерберг

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