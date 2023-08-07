Илон Маск - Марк Цукерберг: когда бой

Теперь осталось, чтобы они все же согласовали все условия поединка.

Представители среднего рабочего класса вряд ли ожидали увидеть то, как на одном ринге разбивать друг другу лица будут два миллиардера.

Но похоже, что к этому все и идет: Марк Цукерберг и Илон Маск приближаются к долгожданному поединку.

Цукерберг в своей новой социальной сети Threads (аналог Twitter Маска) ответил на пару сообщений своего оппонента.

Маск написал: Поднимаю тяжести в течение дня, готовлюсь к бою. У меня нет времени заниматься, поэтому я просто приношу их на работу".

На это Цукерберг ответил: "Я готов сегодня. Я предлагал 26 августа (в качестве даты боя), когда он впервые бросил вызов, но он не подтвердил. Не жду никакого результата".

"Я люблю этот спорт и продолжу соревноваться с людьми, которые тренируются несмотря на то, что здесь происходит".

Источник: скриншот

Источник: скриншот

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К тому же, Маск сообщил, что их бой будет транслироваться в Twitter (Илон называет социальную сеть X). А все собранные средства пойдут на благотворительность для ветеранов.

Но и здесь Цукерберг нашел, что ответить, написав: "Может стоит использовать более надежную платформу, которая на самом деле может собирать деньги на благотворительность?".

Источник: скриншот

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозами на поединок Марка Цукерберга и Илона Маска.

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