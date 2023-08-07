Илон Маск - Марк Цукерберг: когда бой
Представители среднего рабочего класса вряд ли ожидали увидеть то, как на одном ринге разбивать друг другу лица будут два миллиардера.
Но похоже, что к этому все и идет: Марк Цукерберг и Илон Маск приближаются к долгожданному поединку.
Цукерберг в своей новой социальной сети Threads (аналог Twitter Маска) ответил на пару сообщений своего оппонента.
Маск написал: Поднимаю тяжести в течение дня, готовлюсь к бою. У меня нет времени заниматься, поэтому я просто приношу их на работу".
На это Цукерберг ответил: "Я готов сегодня. Я предлагал 26 августа (в качестве даты боя), когда он впервые бросил вызов, но он не подтвердил. Не жду никакого результата".
"Я люблю этот спорт и продолжу соревноваться с людьми, которые тренируются несмотря на то, что здесь происходит".
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К тому же, Маск сообщил, что их бой будет транслироваться в Twitter (Илон называет социальную сеть X). А все собранные средства пойдут на благотворительность для ветеранов.
Но и здесь Цукерберг нашел, что ответить, написав: "Может стоит использовать более надежную платформу, которая на самом деле может собирать деньги на благотворительность?".
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозами на поединок Марка Цукерберга и Илона Маска.
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