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Цукерберг обскакал Маска и провел тренировку с двумя действующими чемпионами UFC

Миллиардеры готовятся к мега-бою.
Сегодня, 10:16
Цукерберг и Волкановски / Getty Images
Цукерберг и Волкановски / Getty Images

Марк Цукерберг и Илон Маск становятся все ближе к очному противостоянию в поединке ММА.

На этом фоне владелец Facebook провел тренировку с двумя звездными бойцами – действующими чемпионами UFC Александром Волкановски и Исраэлем Адесаньей. Фото по тренировке поделился последний.

Напомним, что несколько дней назад Маск также хвастался фото по тренировке, но он занимался с бывшей звездой UFC, а не с действующими чемпионами.

Ранее сообщалось, что мама Илона против этого поединка и может помешать его проведению.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илон Маск марк цукерберг

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