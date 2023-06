Маск и Цукерберг хотели подраться в клетке, но все отменила мать

Илон Маск и Марк Цукерберг собирались решить свой конфликт, подравшись в октагоне.

Все началось с того, что компания Цукерберга Meta анонсировала свой ответ Твиттеру, а Маск высмеял эту идею. После серии взаимных оскорблений Маск предложил решить дело боем.

Цукерберг, который, кстати, занимается бразильским джиу-джитсу не спасовал и принял вызов. Маск предложил решить все в октагоне в Лас-Вегасе.

Позднее об этом высказался даже Дана Уайт, заявив, что говорил с обоими мужчинами, и они настроены решительно. А еще Уайт назвал возможный поединок самым просматриваемым боем в истории.

Однако позднее в дело вмешалась мать Илона Мэй Маск, которая заявила, что отменила бой. По ее словам, пускай оба бизнесмена решать свои споры, сидя в креслах, кто окажется смешнее, тот и победил.

Actually, I canceled the fight. I haven’t told them yet. But I will continue to say the fight is canceled, just in case…🤨 https://t.co/y9gg9qrnuQ