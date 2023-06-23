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Маск и Цукерберг хотели подраться в клетке, но все отменила мать

Глава SpaceX уже не в первый раз грозится с кем-нибудь сойтись в драке.
Сегодня, 11:15
Илон Маск / Getty Images
Илон Маск / Getty Images

Илон Маск и Марк Цукерберг собирались решить свой конфликт, подравшись в октагоне.

Все началось с того, что компания Цукерберга Meta анонсировала свой ответ Твиттеру, а Маск высмеял эту идею. После серии взаимных оскорблений Маск предложил решить дело боем.

Цукерберг, который, кстати, занимается бразильским джиу-джитсу не спасовал и принял вызов. Маск предложил решить все в октагоне в Лас-Вегасе.

Позднее об этом высказался даже Дана Уайт, заявив, что говорил с обоими мужчинами, и они настроены решительно. А еще Уайт назвал возможный поединок самым просматриваемым боем в истории.

Однако позднее в дело вмешалась мать Илона Мэй Маск, которая заявила, что отменила бой. По ее словам, пускай оба бизнесмена решать свои споры, сидя в креслах, кто окажется смешнее, тот и победил.

Отметим, что Илон Маск и раньше заявлял о всяких поединках, который так и произошли. В 2022 году предприниматель вызывал на бой путина.

Напомним, ранее сообщалось, что Мэйсон Гринвуд вернулся к тренировкам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илон Маск

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