Маск договорился с итальянскими властями об "эпичном месте" проведения боя с Цукербергом

Илон Маск провел переговоры с премьер-министром Италии и министром культуры, в результате которых, по его словам, была достигнута договоренность относительно "эпичного" места проведения их потенциального боя с Марком Цукербергом.

О своих успехах в организации поединка миллиардер рассказал в Twitter.

"Бой будет организован моим фондом и фондом Цука (Марк Цукерберг), не UFC. Прямая трансляция будет на этой платформе и в Meta. Все в кадре будет древним Римом, так что ничего современного".

"Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпичном месте".

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.