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Илон Маск - Марк Цукерберг: где смотреть бой

Узнай на ISPORT.ua, где можно будет посмотреть поединок двух гениев современности.
Сегодня, 09:50
Маск - Цукерберг / Reuters
Маск - Цукерберг / Reuters

Илон Маск рассказал, где можно будет посмотреть трансляцию его боя против Марка Цукерберга.

По словам генерального директора компании Tesla, бой будет доступен для просмотра в прямом эфире на X. Все доходы пойдут на благотворительность для ветеранов.

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Вопрос лишь в том, когда именно состоится бой, и состоится ли он вообще. Пока обе стороны не сильно верят в поединок, но и не отвергают возможность выхода в октагон 1 на 1.

Напомним, ранее Цукерберг предлагал Маску подраться 26 августа, однако Илон не подтвердил данную дату.

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