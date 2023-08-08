Илон Маск - Марк Цукерберг: где смотреть бой

Узнай на ISPORT.ua, где можно будет посмотреть поединок двух гениев современности.

Илон Маск рассказал, где можно будет посмотреть трансляцию его боя против Марка Цукерберга.

По словам генерального директора компании Tesla, бой будет доступен для просмотра в прямом эфире на X. Все доходы пойдут на благотворительность для ветеранов.

Читай также: Марк Цукерберг - Илон Маск: прогноз на выставочный бой

Вопрос лишь в том, когда именно состоится бой, и состоится ли он вообще. Пока обе стороны не сильно верят в поединок, но и не отвергают возможность выхода в октагон 1 на 1.

Напомним, ранее Цукерберг предлагал Маску подраться 26 августа, однако Илон не подтвердил данную дату.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!