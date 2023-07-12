Марк Цукерберг - Илон Маск: прогноз на выставочный бой по правилам MMA

Прогноз на поединок Марк Цукерберг - Илон Маск. Узнай на ISPORT.ua, кто победит, какие коэффициенты и ставки на матч.

Мировое общество в последнее время стали свидетелями интересного события, в котором главную роль отыгрывают бизнесмен Илон Маск и владелец Facebook Марк Цукерберг.

Американские предприниматели заговорили о возможности провести очный бой по правилам MMA. С первого же момента эта идея понравилась всем, кроме мамы Илона.

Несмотря на сопротивление близкого человека, Маск и Цукерберг дают понять, что готовы провести выставочный бой.

Читай также: Власти Италии поспособствуют проведению боя Маск - Цукерберг в Колизее

Коэффициент и ставки на бой Цукерберг - Маск

Забавно, что фаворитом поединка является известный программист. Причиной такого состоится в том, что Марк занимается бразильским джиу-джитсу.

Прогноз букмекеров на бой Цукерберг - Маск:

Победа Цукерберга: 1,23-1,61

1,23-1,61 Победа Маска: 2,4-3,9

Отметим, что бизнесмен провел тренировку с бывшим чемпионом UFC . В свою очередь, Цукерберг провел тренировку с двумя действующими чемпионами UFC.