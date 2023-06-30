Власти Италии поспособствуют проведению боя Маск - Цукерберг в Колизее

Бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом может пройти в Колизее, пишет TMZ.

Напомним, ранее два миллиардера повздорили из-за того, что Meta готовит свой ответ Твиттеру, и в итоге дело дошло до того, что выяснять отношения мужчины решили на кулаках.

Как сообщает источник, министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано связался с Цукербергом и пообещал помочь в организации поединка.

А позднее Илон Маск в Твиттере написал: "Есть вероятность, что поединок состоится в Колизее".

Также сообщается, что стороны тесно сотрудничают с президентом UFC Даной Уайтом, который также заинтересован в том, чтобы бой состоялся.

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