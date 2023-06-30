Хейни обвинил Мейвезера в том, что тот испортил бокс

Чемпион мира в легком весе Девин Хэйни обвинил Флойда Мейвезера в том, что тот испортил бокс.

По словам боксера, все нынешние бойцы пытаются следовать примеру Мейвезера и сохранить ноль в графе поражений. Потому Хэйни считает, что боксу пора серьезно меняться.

В пример боксер привел ММА, где бойцы постоянно бьются друг с другом по кругу, не сильно заботясь о своей статистике.

"Мы могли бы изменить динамику бокса и сделать его похожим на UFC. Там парни дерутся друг с другом, проигрывают и снова дерутся. После поражений участвуют даже в более тяжелых битвах.

Флойд сделал бокс больше, но при этом немного испортил этот спорт своим непобежденным рекордом. Теперь парни не хотят драться друг с другом. Они хотят сохранить свой ноль", - сказал Хэйни.

Напомним, ранее Теофимо Лопес раскритиковал Хейни за бой с Ломаченко.