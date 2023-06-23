Гринвуд впервые был замечен на тренировке после скандала с изнасилованием девушки

У англичанина возможно все же еще есть будущее в футболе.

Английский вингер Мэйсон Гринвуд, возможно, получит возможность реабилитироваться после скандала с его участием.

Как сообщает издание The Sun, футболист был замечен на тренировке впервые с того момента, как его возлюбленная обвинила его в изнасиловании.

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Игрок готовится к предсезонке, которую, вероятно проведет в составе "красных дьяволов", однако его будущее все еще остается туманным.

🚨🚨| BREAKING: Mason Greenwood pictured training for the first time since his arrest. [Sun] pic.twitter.com/o4eX0BJ8zL — centredevils. (@centredevils) June 22, 2023

Напомним, в последний раз Мейсон выходил на поле еще в начале 2022 года, а именно в поединке против Вест Хэма, который состоялся 22 января.