iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гринвуд впервые был замечен на тренировке после скандала с изнасилованием девушки

У англичанина возможно все же еще есть будущее в футболе.
Сегодня, 01:07
Мейсон Гринвуд / Getty Images
Мейсон Гринвуд / Getty Images

Английский вингер Мэйсон Гринвуд, возможно, получит возможность реабилитироваться после скандала с его участием.

Как сообщает издание The Sun, футболист был замечен на тренировке впервые с того момента, как его возлюбленная обвинила его в изнасиловании.

Читай также: Мэйсон Гринвуд: история скандального игрока Манчестер Юнайтед

Игрок готовится к предсезонке, которую, вероятно проведет в составе "красных дьяволов", однако его будущее все еще остается туманным.

Напомним, в последний раз Мейсон выходил на поле еще в начале 2022 года, а именно в поединке против Вест Хэма, который состоялся 22 января.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед МЭЙСОН ГРИНВУД

Статьи по теме

"Купи себе новую футболку": Холанд угодил в курьезную ситуацию, сделав фото с юным фанатом "Купи себе новую футболку": Холанд угодил в курьезную ситуацию, сделав фото с юным фанатом
Манчестер Юнайтед и Реал интересуются одним из лидеров Интера Манчестер Юнайтед и Реал интересуются одним из лидеров Интера
Челси не принял второе предложение Манчестер Юнайтед по Маунту Челси не принял второе предложение Манчестер Юнайтед по Маунту
Манчестер Юнайтед определился с суммой, которую хочет получить за Фреда Манчестер Юнайтед определился с суммой, которую хочет получить за Фреда
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

НБА03:12
Виктор Вембаньяма - первый номер драфта НБА
Олимпийские виды01:50
Медальный зачет Европейских игр 2023: Украина лидирует
Европа01:07
Гринвуд впервые был замечен на тренировке после скандала с изнасилованием девушки
Европа00:30
Барселона намерена усилиться испанским вундеркиндом
Вчера, 23:53
Европа23:53
Заре засчитали техническое поражение в матче с Минаем
Европа23:33
"Ты прямо с небес": Супруга экс-форварда сборной Италии впечатлила подписчиков своей фигурой
Футбол23:06
Вместо оригинала: Барселона интересуется подписанием очередного "нового Месси"
Европа22:55
Ювентус готов усилится американским вингером
НБА22:41
Голден Стэйт Уорриорз усилятся звездным ветераном
Легкая атлетика22:30
Сборная Украины по легкой атлетике поднялась в первый дивизион
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK