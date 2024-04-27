Ковтун стал двукратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике
Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал золотую медаль на чемпионате Европы-2024, который проходит в итальянском Римини.
В финале соревнований на параллельных брусьях украинец стал лучшим с результатом 15,633 балла.
Серебряным призером стал Мариос Георгиу (14,866) из Кипра, а бронзовым - швейцарец Ноэ Зейферт (14,833).
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Еще один украинец Назар Чепурный показал в финале шестой результат - 13,866 балла. Тем не менее ранее он взял бронзу в опорном прыжке.
Для Ковтуна это золото стало вторым на чемпионатах Европы. Украинский гимнаст защитил звание чемпиона в этой дисциплине, завоеванное в прошлом году.
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике
Параллельные брусья
- Илья Ковтун (Украина) - 15,633
- Мариос Георгиу (Кипр) - 14,866
- Ноэ Зейферт (Швейцария) - 14,833
…
6. Назар Чепурный (Украина) - 13,866
Напомним, ранее серебряным призером чемпионата Европы в многоборье стал Олег Верняев.
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