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Ковтун стал двукратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Украинский спортсмен защитил звание лучшего в упражнениях на параллельных брусьях.
Сегодня, 19:40
Илья Ковтун / Getty Images
Илья Ковтун / Getty Images

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал золотую медаль на чемпионате Европы-2024, который проходит в итальянском Римини.

В финале соревнований на параллельных брусьях украинец стал лучшим с результатом 15,633 балла.

Серебряным призером стал Мариос Георгиу (14,866) из Кипра, а бронзовым - швейцарец Ноэ Зейферт (14,833).

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Еще один украинец Назар Чепурный показал в финале шестой результат - 13,866 балла. Тем не менее ранее он взял бронзу в опорном прыжке.

Для Ковтуна это золото стало вторым на чемпионатах Европы. Украинский гимнаст защитил звание чемпиона в этой дисциплине, завоеванное в прошлом году.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике
Параллельные брусья

  1. Илья Ковтун (Украина) - 15,633
  2. Мариос Георгиу (Кипр) - 14,866
  3. Ноэ Зейферт (Швейцария) - 14,833

6. Назар Чепурный (Украина) - 13,866

Напомним, ранее серебряным призером чемпионата Европы в многоборье стал Олег Верняев.

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