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Ковтун превзошел олимпийского чемпиона и взял золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинский спортсмен праздновал победу в финале соревнований на параллельных брусьях.
Сегодня, 13:49
Илья Ковтун / Getty Images
Илья Ковтун / Getty Images

Украинец Илья Ковтун завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана Баку.

Украинский спортсмен одержал победу в финале соревнований на параллельных брусьях, обойдя действующего олимпийского чемпиона Цзоу Цзиньюаня. Оба гимнаста набрали одинаковое количество баллов, по 14,900, но украинец получил больше за исполнение.

Бронзовым призером стал колумбиец Анхель Барахас (14,700).

Читай также: Ковтун остановился в шаге от медали Кубка мира

Еще один украинец Олег Верняев, который также выступал в финале, занял пятое место с результатом 14,566.

Кубок мира по спортивной гимнастике. Параллельные брусья

  1. Илья Ковтун (Украина) - 14,900
  2. Цзоу Цзиньюань (Китай) - 14,900
  3. Анхель Барахас (Колумбия) - 14,700
  4. Мацуми Казуки (Япония) - 14,566
  5. Олег Верняев (Украина) - 14,566

Ранее сообщалось, что Ковтун и Верняев завоевали золото и серебро на Кубке мира по спортивной гимнастике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олег Верняев параллельные брусья Илья Ковтун

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