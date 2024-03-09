Ковтун превзошел олимпийского чемпиона и взял золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинский спортсмен праздновал победу в финале соревнований на параллельных брусьях.

Украинец Илья Ковтун завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана Баку.

Украинский спортсмен одержал победу в финале соревнований на параллельных брусьях, обойдя действующего олимпийского чемпиона Цзоу Цзиньюаня. Оба гимнаста набрали одинаковое количество баллов, по 14,900, но украинец получил больше за исполнение.

Бронзовым призером стал колумбиец Анхель Барахас (14,700).

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Еще один украинец Олег Верняев, который также выступал в финале, занял пятое место с результатом 14,566.

Кубок мира по спортивной гимнастике. Параллельные брусья

Илья Ковтун (Украина) - 14,900 Цзоу Цзиньюань (Китай) - 14,900 Анхель Барахас (Колумбия) - 14,700 Мацуми Казуки (Япония) - 14,566 Олег Верняев (Украина) - 14,566

Ранее сообщалось, что Ковтун и Верняев завоевали золото и серебро на Кубке мира по спортивной гимнастике.

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