Ковтун превзошел олимпийского чемпиона и взял золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Украинец Илья Ковтун завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана Баку.
Украинский спортсмен одержал победу в финале соревнований на параллельных брусьях, обойдя действующего олимпийского чемпиона Цзоу Цзиньюаня. Оба гимнаста набрали одинаковое количество баллов, по 14,900, но украинец получил больше за исполнение.
Бронзовым призером стал колумбиец Анхель Барахас (14,700).
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Еще один украинец Олег Верняев, который также выступал в финале, занял пятое место с результатом 14,566.
Кубок мира по спортивной гимнастике. Параллельные брусья
- Илья Ковтун (Украина) - 14,900
- Цзоу Цзиньюань (Китай) - 14,900
- Анхель Барахас (Колумбия) - 14,700
- Мацуми Казуки (Япония) - 14,566
- Олег Верняев (Украина) - 14,566
Parallel Bars final at the #FIGWorldCup in Baku:— FIG (@gymnastics) March 9, 2024
🥇 Illia Kovtun 🇺🇦 14.900
🥈 Zou Jingyuan 🇨🇳 14.900
🥉 Angel Barajas 🇨🇴 14.700
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Ранее сообщалось, что Ковтун и Верняев завоевали золото и серебро на Кубке мира по спортивной гимнастике.
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