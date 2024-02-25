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Ковтун и Верняев завоевали золото и серебро на ЧМ по спортивной гимнастике

Украинцы стали лучшими на турнире.
Сегодня, 19:20
Медалисты / Turnier der Meister
Медалисты / Turnier der Meister

В воскресенье, 25 февраля, состоялся финал Кубка мира в Котбусе, Германия, по спортивной гимнастике.

Сборная Украины показала отличные результаты на данном турнире. Илья Ковтун выиграл золото в упражнениях на параллельных брусьях, а Олег Верняев стал серебряным призером.

Ковтун набрал 15,266 балла, опередив Верняева всего на одну десятую. В свою очередь Расулджон Абдурахимов из Узбекистана стал бронзовым призером.

Ранее сообщалось, что Ковтун остановился в шаге от медали Кубка мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олег Верняев Илья Ковтун

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