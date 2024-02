Ковтун и Верняев завоевали золото и серебро на ЧМ по спортивной гимнастике

В воскресенье, 25 февраля, состоялся финал Кубка мира в Котбусе, Германия, по спортивной гимнастике.

Сборная Украины показала отличные результаты на данном турнире. Илья Ковтун выиграл золото в упражнениях на параллельных брусьях, а Олег Верняев стал серебряным призером.

With 🥇 on Parallel Bars in Cottbus, 20-year-old Illia Kovtun 🇺🇦 claims his 20th World Cup title, a milestone achievement. Here's the routine that sealed the deal. #FIGWorldCup #Gymnastics



