Ковтун и Верняев завоевали золото и серебро на ЧМ по спортивной гимнастике

В воскресенье, 25 февраля, состоялся финал Кубка мира в Котбусе, Германия, по спортивной гимнастике.

Сборная Украины показала отличные результаты на данном турнире. Илья Ковтун выиграл золото в упражнениях на параллельных брусьях, а Олег Верняев стал серебряным призером.

With 🥇 on Parallel Bars in Cottbus, 20-year-old Illia Kovtun 🇺🇦 claims his 20th World Cup title, a milestone achievement. Here's the routine that sealed the deal. #FIGWorldCup #Gymnastics



Are you watching live? You could be ⏩ https://t.co/WrrzKVK38H pic.twitter.com/FF9TINABzr — FIG (@gymnastics) February 25, 2024

Ковтун набрал 15,266 балла, опередив Верняева всего на одну десятую. В свою очередь Расулджон Абдурахимов из Узбекистана стал бронзовым призером.

Ранее сообщалось, что Ковтун остановился в шаге от медали Кубка мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!