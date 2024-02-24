Ковтун остановился в шаге от медали Кубка мира

В рамках Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Котбусе (Германия), состоялся финал соревнований на коне, в котором выступил один представитель Украины – Илья Ковтун.

Наш спортсмен показал хорошую попытку, но не смог занять призовое место, остановившись в шаге от пьедестала с результатом в 15,000.

Результаты лучше, чем у Ильи, показали спортсмены из Казахстана, Иордании и Южной Кореи.

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Отметим, что другой наш представителя Олег Верняев в квалификации стал 9-м и не смог пройти в финал "коня". Оба наших гимнаста также прошли в финал соревнований на параллельных брусьях.

Напомним, что по итогам первого этапа Кубка мира украинские спортсмены смогли завоевать три медали, в том числе "золото", которое оказалось на счету Ильи Ковтуна.

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