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Украинские теннисистки узнали имена соперниц на старте американских турниров WTA

Скоро в Сан-Диего и Остине пройдут соревнования при участии украинок.
Сегодня, 15:55
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

В понедельник, 26 февраля, стартуют американские турниры в Сан-Диего (WTA 500) и Остине (WTA 250). На основную часть соревнований заявились четыре украинские теннисистки, сообщает Суспільне.

Так, в Сан-Диего выступят Даяна Ястремская, Марта Костюк и Леся Цуренко, а в Остине - Ангелина Калинина, к которой через квалификацию постарается присоединиться Юлия Стародубцева.

Главная сенсация прошедшего Austtralian Open Ястремская в первом круге сыграет с американкой Кэролайн Доулхайд.

Костюк не будет защищать свою прошлогоднюю победу в Остине, заявившись на турнир в Калифорнии. Там третья ракетка Украины встретится с представительницей страны-404 Анастасией Павлюченковой.

Источник: Getty Images

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На старте турнира Цуренко будет противостоять первая ракетка Великобритании Кэти Бултер. В случае победы Леся сыграет во втором раунде с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии.

Первая дуэль украинок в Сан-Диего может состояться лишь в полуфинале, если Ястремская и Костюк пройдут все предыдущие раунды.

На турнире в Остине Стародубцева встретится с представительницей Испании Ирен Бурильо Эскориуэлой. Победительница этой пары будет бороться за место в основной сетке турнира с победительницей пары Катаржина Кава (Польша) - Тереза Мартинцова (Чехия).

Калинина узнает свою соперницу уже по завершению квалификационных раундов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леся Цуренко WTA Даяна Ястремская Марта Костюк Ангелина Калинина

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