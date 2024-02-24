Летом ожидается выход документального фильма о карьере Федерера

Лента расскажет о том, как великий швейцарец завершал свой профессиональный путь в мире тенниса.

Будущим летом ожидается премьера документального фильма о последних днях легендарной теннисной карьеры Роджера Федерера, сообщает The Athletic.

Режиссером фильма выступил обладатель премии Оскар Азиф Кападиа, который приложил свою руку к таким документальным фильмам, как "Сенна" (2010) и "Диего Марадона" (2019).

По информации источника, лента выйдет исключительно на Prime Video. И хотя дата выпуска еще не была объявлена, предполагается, что фильм выйдет в июле 2024 года в период, когда будет проходить Уимблдон, любимый турнир Федерера.

В ленте также будут широко представлены главные соперники 42-летнего швейцарца: Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.

"Изначально идея заключалась в том, чтобы запечатлеть последние моменты моей профессиональной теннисной карьеры, чтобы позже я мог показать их своей семье и друзьям", — сказал Федерер.

Федерер и Надаль на Кубке Лэйвера в 2022 году / Источник: Getty Images

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"В течение своей карьеры я, как правило, избегал присутствия камер вокруг меня и моей семьи, особенно в важные моменты. Но я не видел ничего плохого в том, чтобы снять это, поскольку оно никогда не предназначалось для публики".

"Однако мы запечатлели так много ярких моментов, что это превратилось в глубоко личное путешествие".

Напомним, что Роджер Федерер завершил карьеру на Кубке Лэйвера в 2022 году спустя несколько лет борьбы с травмами. На его счету 20 побед на турнирах серии Большого шлема. По этому показателю он уступает лишь Надалю (22) и Джоковичу (24).

Швейцарец выиграл рекордные восемь титулов на Уимблдоне, а также шесть Australian Open, пять US Open и один Ролан Гаррос. Он также был первой ракеткой мира в течение рекордных 237 недель подряд.

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