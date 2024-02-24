iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Летом ожидается выход документального фильма о карьере Федерера

Лента расскажет о том, как великий швейцарец завершал свой профессиональный путь в мире тенниса.
Сегодня, 13:48
Роджер Федерер / Getty Images
Роджер Федерер / Getty Images

Будущим летом ожидается премьера документального фильма о последних днях легендарной теннисной карьеры Роджера Федерера, сообщает The Athletic.

Режиссером фильма выступил обладатель премии Оскар Азиф Кападиа, который приложил свою руку к таким документальным фильмам, как "Сенна" (2010) и "Диего Марадона" (2019).

По информации источника, лента выйдет исключительно на Prime Video. И хотя дата выпуска еще не была объявлена, предполагается, что фильм выйдет в июле 2024 года в период, когда будет проходить Уимблдон, любимый турнир Федерера.

В ленте также будут широко представлены главные соперники 42-летнего швейцарца: Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.

"Изначально идея заключалась в том, чтобы запечатлеть последние моменты моей профессиональной теннисной карьеры, чтобы позже я мог показать их своей семье и друзьям", — сказал Федерер.

Федерер и Надаль на Кубке Лэйвера в 2022 году
Федерер и Надаль на Кубке Лэйвера в 2022 году / Источник: Getty Images

Читай также: "Спасибо за визит": Федерер навестил Надаля в теннисной академии испанца

"В течение своей карьеры я, как правило, избегал присутствия камер вокруг меня и моей семьи, особенно в важные моменты. Но я не видел ничего плохого в том, чтобы снять это, поскольку оно никогда не предназначалось для публики".

"Однако мы запечатлели так много ярких моментов, что это превратилось в глубоко личное путешествие".

Напомним, что Роджер Федерер завершил карьеру на Кубке Лэйвера в 2022 году спустя несколько лет борьбы с травмами. На его счету 20 побед на турнирах серии Большого шлема. По этому показателю он уступает лишь Надалю (22) и Джоковичу (24).

Швейцарец выиграл рекордные восемь титулов на Уимблдоне, а также шесть Australian Open, пять US Open и один Ролан Гаррос. Он также был первой ракеткой мира в течение рекордных 237 недель подряд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роджер Федерер

Статьи по теме

"Спасибо за визит": Федерер навестил Надаля в теннисной академии испанца "Спасибо за визит": Федерер навестил Надаля в теннисной академии испанца
Впервые в XXI веке турнир Большого шлема пройдет без Надаля или Федерера Впервые в XXI веке турнир Большого шлема пройдет без Надаля или Федерера
Федерер, Джокович или он сам: Надаль назвал лучшего теннисиста в истории Федерер, Джокович или он сам: Надаль назвал лучшего теннисиста в истории
Легенда Формулы 1 попала в неловкую ситуацию с Федерером на Гран-при Майами Легенда Формулы 1 попала в неловкую ситуацию с Федерером на Гран-при Майами
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа15:38
Основной защитник Реала вернулся в общую группу после травмы
Европа15:21
Тухель прокомментировал слухи о связях с Барселоной и Манчестер Юнайтед
Формула 115:03
Бывший руководитель Хаас вернется в Формулу 1 в необычной роли
Биатлон14:55
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
Европа14:43
Ливерпуль воспользовался помощью ученых во время подготовки к финалу кубка лиги против Челси
Бокс14:40
"Вся Европа упадет в адское домино": Владимир Кличко обратился к Западу
Европа14:16
Звезду Ливерпуля преследует сумасшедшая фанатка - он нанял охранников и сменил номер
НБА14:05
Суд отказал чемпиону НБА в просьбе закрыть дело об изнасиловании мужчины
Теннис13:48
Летом ожидается выход документального фильма о карьере Федерера
Украина13:45
Шевченко: Ровно два года назад мир почувствовал боль Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK