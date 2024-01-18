"Спасибо за визит": Федерер навестил Надаля в теннисной академии испанца

Первую часть своих карьер Роджер Федерер и Рафаэль Надаль были непримиримыми соперниками.

Но чем старше они становились, тем лучше и теплее становились их отношения, которые в итоге привели к дружбе двух великих теннисистов.

Недавно швейцарец приехал в теннисную академию испанца, где встретился со своим другом. Об этом Рафа сделал отдельный пост в Instagram, где он опубликовал совместные фотографии.

"Как здорово, что ты сегодня здесь со мной, мой друг. Спасибо за визит и надеюсь, что очень скоро мы снова увидимся", - подписал пост Надаль.

Читай также: Бывший тренер Федерера нашел себе нового подопечного

Ранее стало известно, что Australian Open-2024 при отсутствии Надаля и Федерера получил статус уникального турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!