iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Бывший тренер Федерера нашел себе нового подопечного

Северин Люти начал работу с датским талантом.
Сегодня, 18:06
Северин Люти / Getty Images
Северин Люти / Getty Images

Северин Люти начал тенировать нового талантливого теннисиста.

Напомним, что ранее швейцарский специалист долгие годы работал с 20-кратным победителем турниров Большого шлема Роджером Федерером.

А в среду, 20 декабря, датский теннисист Хольгер Руне объявил, что Люти стал частью его команды.

20-летнего Руне тренирует Борис Беккер, с которым недавно было продлено соглашение. Так что, вероятно, стоит ожидать, что с такими людьми в команде вскоре 8-я ракетка мира сильно прибавит.

С обновленным рейтингом ATP вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хольгер Руне

Статьи по теме

Первая ракетка мира среди юниоров получил wild card в Монте-Карло Первая ракетка мира среди юниоров получил wild card в Монте-Карло
Милан хочет приобрести одного из главных бомбардиров Бундеслиги Милан хочет приобрести одного из главных бомбардиров Бундеслиги
Экс-форвард ПСЖ госпитализирован в тяжелом состоянии Экс-форвард ПСЖ госпитализирован в тяжелом состоянии
"Вот что такое правосудие в Чили": суд дал полугодовую отстрочку футболисту, который пытался убить свою девушку "Вот что такое правосудие в Чили": суд дал полугодовую отстрочку футболисту, который пытался убить свою девушку
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги
Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:57
Милан хочет приобрести одного из главных бомбардиров Бундеслиги
Другие страны18:48
Экс-форвард ПСЖ госпитализирован в тяжелом состоянии
Другие страны18:28
"Вот что такое правосудие в Чили": суд дал полугодовую отстрочку футболисту, который пытался убить свою девушку
Европа18:22
Месси стал спортсменом года в Аргентине
Европа18:20
Стало известно, когда состоится решающий суд над Алвесом по делу об изнасиловании
Теннис18:06
Бывший тренер Федерера нашел себе нового подопечного
Европа17:51
Манчестер Юнайтед и Барселона поспорят за одноклубника Миколенко
Европа17:44
ПСЖ близок к подписанию бразильского таланта
Киберспорт17:30
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа17:24
Артета хочет подписать зимой четверых игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK