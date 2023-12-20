Бывший тренер Федерера нашел себе нового подопечного

Северин Люти начал тенировать нового талантливого теннисиста.

Напомним, что ранее швейцарский специалист долгие годы работал с 20-кратным победителем турниров Большого шлема Роджером Федерером.

А в среду, 20 декабря, датский теннисист Хольгер Руне объявил, что Люти стал частью его команды.

20-летнего Руне тренирует Борис Беккер, с которым недавно было продлено соглашение. Так что, вероятно, стоит ожидать, что с такими людьми в команде вскоре 8-я ракетка мира сильно прибавит.

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