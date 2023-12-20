Бывший тренер Федерера нашел себе нового подопечного
Северин Люти начал работу с датским талантом.
Северин Люти начал тенировать нового талантливого теннисиста.
Напомним, что ранее швейцарский специалист долгие годы работал с 20-кратным победителем турниров Большого шлема Роджером Федерером.
А в среду, 20 декабря, датский теннисист Хольгер Руне объявил, что Люти стал частью его команды.
20-летнего Руне тренирует Борис Беккер, с которым недавно было продлено соглашение. Так что, вероятно, стоит ожидать, что с такими людьми в команде вскоре 8-я ракетка мира сильно прибавит.
С обновленным рейтингом ATP вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!