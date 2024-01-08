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Впервые в XXI веке турнир Большого шлема пройдет без Надаля или Федерера

В посдений раз такой турнир состоялся в 1999 году.
Сегодня, 12:32
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер / Getty Images
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер / Getty Images

Australian Open  в этом году станет первым турниром за долгие годы, когда в основной сетке нет ни Рождера Федерера, ни Рафаэля Надаля.

Более того, это будет первый турнир в этом веке, в котором не примут участие легендарные теннисисты. В последний раз их обоих не было на Australian Open-1999.

На тот момент до дебюта швейцарца оставалось еще два месяца, а испанца - два года.

Напомним, что ранее Рафаэль Надаль снялся с предстоящего турнира из-за очередной травмы.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Надаль Роджер Федерер

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