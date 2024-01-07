Надаль из-за травмы снялся с Australian Open-2024

Возможно, что австралийская публика больше никогда не увидит испанского теннисиста на своем турнире Большого шлема.

Рафаэль Надаль опубликовал пост в социальных сетях, в котором сообщил, что он не выступит на Australian Open 2024 года.

Испанец вынужден сняться с турнира из-за разрыва мышцы бедра, который произошел в его недавнем матче в Брисбене.

"Привет всем. Во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, заставила меня волноваться".

"Как только я приехал в Мельбурн, у меня была возможность сделать МРТ. У меня был микроразрыв мышцы, не в той части, где была травма, и это хорошая новость".

Источник: Getty Images

"Сейчас я не готов выступать на максимальном уровне подготовки в пятисетовых матчах. Поэтому я лечу обратно в Испанию, чтобы встретиться с врачом, подлечиться и отдохнуть".

"В течение года я очень усердно работал над этим возвращением, и, как я всегда говорил, моя цель — выйти на свой лучший уровень за 3 месяца".

"Среди печальных для меня новостей из-за того, что я не могу играть перед потрясающей публикой в ​​Мельбурне, это не очень плохие новости, и мы все остаемся позитивными в отношении развития сезона".

"Я очень хотел играть здесь, в Австралии, и у меня была возможность сыграть несколько матчей, которые сделали меня очень счастливым и позитивным. Спасибо всем за поддержку и до скорой встречи!".

Напомним, что не так давно Рафаэль Надаль намекнул, что предстоящий Australian Open мог быть его последним в карьере, так как он не уверен в том, что сможет выступать через год.

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