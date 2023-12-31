iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Надаль: Высока вероятность того, что после 2024 года я завершу карьеру

При этом испанский теннисист попросил не упрекать его, если он появится на корте и после этого.
Сегодня, 13:25
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

В воскресенье, 31 декабря, состоялось возвращение на корт Рафаэля Надаля.

Испанец в паре с Марком Лопесом уступил в двух сетах австралийцам Максу Пьюрселлу и Джордану Томпсону  в рамках 1/16 финала турнира в Брисбене.

Во время предматчевой пресс-конференции Рафа заявил, что с высокой долей вероятности завершит карьеру по окончанию 2024 года.

"Проблема с утверждением, что это будет мой последний сезон, заключается в том, что я не могу на 100% предсказать, что произойдет в будущем. Вот почему я говорю "вероятно", - цитирует испанца Sky Sports.

"Очевидно, что это высокий процент того, что это будет мой последний раз, когда я буду играть в Австралии. Но если я буду здесь через год, не говорите мне: "Ты же говорил, что это будет твой последний сезон", потому что я этого не говорил".

"Никогда не знаешь, что произойдет. Я не могу предсказать, в каком состоянии я буду в ближайшие шесть месяцев. Я не могу предсказать, позволит ли мое тело мне наслаждаться теннисом так же, как я наслаждался все эти 20 лет".

Читай также: Федерер, Джокович или он сам: Надаль назвал лучшего теннисиста в истории

Отметим, что совсем скоро начнется первый турнир серии Большого шлема - 14 января пройдет первый раунд Australian Open-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Надаль

Статьи по теме

Надаль заявил, что вскоре можт закончить карьеру Надаль заявил, что вскоре можт закончить карьеру
Не играл почти год: Надаль объявил о возобновлении карьеры Не играл почти год: Надаль объявил о возобновлении карьеры
Итоговый турнир-2023 (ATP): Джокович - победитель Итоговый турнир-2023 (ATP): Джокович - победитель
Федерер, Джокович или он сам: Надаль назвал лучшего теннисиста в истории Федерер, Джокович или он сам: Надаль назвал лучшего теннисиста в истории
Помочь журналистам

Видео

Марлос, Де Хеа и чемпион мира из Германии: сборная свободных агентов
Марлос, Де Хеа и чемпион мира из Германии: сборная свободных агентов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа15:33
Забарный - в старте, Зинченко - вне заявки: составы Борнмута и Арсенал на матчи с Тоттенхэмом и Фулхэмом
Бокс15:02
Стало известно условие для реванша Усик - Фьюри
Европа14:40
Марлос, Де Хеа и чемпион мира из Германии: сборная свободных агентов
Велоспорт14:23
Шестикратный чемпион мира по велоспорту обвиняется в убийстве своей жены
Европа14:02
Всегда забивает: Милан отметил победу над Сассуоло забавным видео о Пулишиче
Теннис13:25
Надаль: Высока вероятность того, что после 2024 года я завершу карьеру
Формула 112:52
Еще один сэр в Формуле 1: экс-руководителю МакЛарена присвоили рыцарский титул
НБА12:29
Дончич повторил достижение Робертсона 60-летней давности
Автоспорт12:02
Умер бывший спортивный директор МакЛарен и победитель Инди-500
Европа11:37
Манчестер Юнайтед продлил контракт центрбека, активировав прописанную опцию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK