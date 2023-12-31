Надаль: Высока вероятность того, что после 2024 года я завершу карьеру

При этом испанский теннисист попросил не упрекать его, если он появится на корте и после этого.

В воскресенье, 31 декабря, состоялось возвращение на корт Рафаэля Надаля.

Испанец в паре с Марком Лопесом уступил в двух сетах австралийцам Максу Пьюрселлу и Джордану Томпсону в рамках 1/16 финала турнира в Брисбене.

Во время предматчевой пресс-конференции Рафа заявил, что с высокой долей вероятности завершит карьеру по окончанию 2024 года.

"Проблема с утверждением, что это будет мой последний сезон, заключается в том, что я не могу на 100% предсказать, что произойдет в будущем. Вот почему я говорю "вероятно", - цитирует испанца Sky Sports.

"Очевидно, что это высокий процент того, что это будет мой последний раз, когда я буду играть в Австралии. Но если я буду здесь через год, не говорите мне: "Ты же говорил, что это будет твой последний сезон", потому что я этого не говорил".

"Никогда не знаешь, что произойдет. Я не могу предсказать, в каком состоянии я буду в ближайшие шесть месяцев. Я не могу предсказать, позволит ли мое тело мне наслаждаться теннисом так же, как я наслаждался все эти 20 лет".

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Отметим, что совсем скоро начнется первый турнир серии Большого шлема - 14 января пройдет первый раунд Australian Open-2024.

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