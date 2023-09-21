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Федерер, Джокович или он сам: Надаль назвал лучшего теннисиста в истории

При этом испанский спортсмен уточнил, что его мнение основано на цифрах и статистике, а не личных предпочтениях.
Сегодня, 21:15
Надаль, Федерер и Джокович / Getty Images
Надаль, Федерер и Джокович / Getty Images

Уже многие годы фанаты спорят, кто же должен считаться лучшим игроком в истории тенниса. Кто-то считает, что Роджер Федерер, который уже завершил карьеру, кто-то отдает предпочтение Рафаэлю Надалю, другие же поддерживают Новака Джоковича.

В интервью испанскому изданию AS Надаль, пропустивший практически весь год из-за травмы, постарался закрыть этот вопрос, как минимум, для своих фанатов.

"Я думаю, что, относительно титулов, Джокович лучший в истории и обсуждать по этому поводу нечего", - цитирует Рафу talkSPORT.

Федерера, обладателя восьми титулов Уимблдона и 20 турниров Большого шлема, часто называют величайшим игроком. Но после недавней победы на US Open Надаль считает, что никто не может превзойти Джоковича.

"Я считаю, что цифры - это цифры, а статистика - это статистика. В этом смысле я думаю, что у него цифры лучше, чем у меня, и это бесспорно".

"Это правда. Остальное — вкусы, вдохновение, ощущения, которые тот или другой может передать вам, что тот или другой может нравиться вам больше".

Напомним, что за счет победы на US Open Новак Джокович вернулся на первое место в рейтинге ATP.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Надаль Роджер Федерер Новак Джокович

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