Украинские гимнасты заработали три медали на первом этапе Кубка мира

Наша сборная отлично себя проявила в Каире.

Сборная Украины заработала сразу три медали на первом этапе Кубка мира по гимнастике, который проходит в Каире.

Во время квалификации на параллельных брусьях Илья Ковтун и Олег Верняев показали первый и второй результаты. В финале украинцы и разыграли между собой медали.

Золото получив вернувшийся после операции в прошлом году Ковтун, а Верняеву досталось серебро.

Также отлично себя показал Назар Чепурный, который победил в опорном прыжке, но после протеста армянского спортсмена, опустился на второе место, получив серебряную медаль.

Ранее также Владислав Бухов стал чемпионом мира в плавании вольным стилем на дистанции 50 метров

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