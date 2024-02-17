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Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира

Украинский пловец шокировал комментаторов и весь мир.
Сегодня, 22:09
Бухов из другими медалистами / Getty Images
Бухов из другими медалистами / Getty Images

Владислав Бухов стал чемпионом мира по плаванию вольным стилем на дистанции 50 метров, принеся Украине первое золото на нынешнем первенстве.

21-летний украинец в своем финальном заплыве смог совершить камбек и после не лучшего старта исполнил невероятный рывок, позволивший ему на 0,01 секунды опередить главного оппонента.

Реакция одного из комментаторов говорит сама за себя.

Напомним, что эта золотая медаль позволила Украине подняться в 15 лучших команд медального зачета.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плавание

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Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира
Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира

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