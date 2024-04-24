Верняев завоевал медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Украинец выиграл первую награду на турнире с 2017 года.

Украинец Олег Верняев завоевал серебро на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.

Спортсмен стал вице-чемпионом соревнований по многоборью.

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Примечательно, что Верняев выиграл первую медаль на чемпионате Европы с 2017 года. С ноября 2020 года по март 2023 он был отстранен от соревнований из-за положительного допинг-теста.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Римини, Италия. Многоборье

Мужчины

Мариос Георгиу (Кипр) – 84,265 Олег Верняев (Украина) – 84,031 Юмин Аббадини (Италия) – 83,765

Ранее сообщалось, что Украине прогнозируют 13 медалей на Олимпиаде-2024 в Париже.

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