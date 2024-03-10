Чепурный завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Украинец Назар Чепурный взял золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана Баку.
После третьего места в квалификации украинский спортсмен стал лучшим в финале соревнований по опорному прыжку.
Украинец с результатом 14,900 обошел лидера квалификации гонконгца Вай Хунг Шека (14,866) и британца Гарри Хепворта (14,866), которые завоевали серебро и бронзу соответственно.
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Кубок мира по спортивной гимнастике. Опорный прыжок
- Назар Чепурный (Украина) - 14,900
- Вай Хунг Шек (Гонгконг) - 14,866
- Гарри Хепворт (Великобритания) - 14,866
Men's Vault final at the #FIGWorldCup in Baku:— FIG (@gymnastics) March 10, 2024
🥇 Nazar Chepurnyi 🇺🇦 14.900
🥈 Shek Wai Hung 🇭🇰 14.866
🥉 Harry Hepworth 🇬🇧 14.866
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Ранее сообщалось, что украинец Илья Ковтун завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в соревнованиях на параллельных брусьях.
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