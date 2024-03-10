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Чепурный завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинскому спортсмену не было равных в финале соревнований по опорному прыжку.
Сегодня, 11:39
Назар Чепурный / Getty Images
Назар Чепурный / Getty Images

Украинец Назар Чепурный взял золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана Баку.

После третьего места в квалификации украинский спортсмен стал лучшим в финале соревнований по опорному прыжку.

Украинец с результатом 14,900 обошел лидера квалификации гонконгца Вай Хунг Шека (14,866) и британца Гарри Хепворта (14,866), которые завоевали серебро и бронзу соответственно.

Читай также: Украинские гимнасты заработали три медали на первом этапе Кубка мира

Кубок мира по спортивной гимнастике. Опорный прыжок

  1. Назар Чепурный (Украина) - 14,900
  2. Вай Хунг Шек (Гонгконг) - 14,866
  3. Гарри Хепворт (Великобритания) - 14,866

Ранее сообщалось, что украинец Илья Ковтун завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в соревнованиях на параллельных брусьях.

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