Рух - Верес 3:1: обзор матча и результат игры 27.04.2024

Львовский коллектив воспользовался поражением Днепра-1, приблизившись на расстояние одного очка к сопернику, который идет в еврокубковой зоне.

В субботу, 27 апреля, на Арене Львов программу первого игрового дня 26-го тура Украинской Премьер-лиги закрывали Рух и Верес.

В середине первого тайма гости отметились первым голом, но с помощью хозяев поля - автогол на счету Богдана Слюбика.

И хотя до перерыва команда Виталия Пономарева не успела отыграться, она сделала это сразу же на старте второго тайма. Примечательно, что снова забил Слюбик, только этот раз в нужные для его команды ворота.

Спустя десять минут Таллес вывел львовян вперед, а через еще шесть минут Ярослав Карабин подарил своей команде преимущество в два гола.

После этого команды не особо и старались атаковать и в итоге завершили матч со счетом 3:1 в пользу Руха.

Львовский клуб подтянулся на расстояние одного очка к Днепру-1, который идет четвертым. Верес же остался 14-м с 20-ю баллами в активе.

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Статистика матча Рух - Верес 26-го тура УПЛ

Рух - Верес 3:1

Голы: Слюбик, 48, Таллес, 59, Карабин, 65 - Слюбик, 30 (аг).

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 7 - 5

Удары в створ: 5 - 1

Фолы: 13 - 12

Атаки: 75 - 73

Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик (Слюсар, 85), Холод, Роман - Пастух, Федор (Пидгурский, 58), Таллес (Притула, 76) - Квасница (Лях, 85), Карабин, Плюман (Рунич, 58).

Верес: Когут - Балан, Кучеренко (Банада, 74), Сезар, Шевченко (Шарай, 68) - Морозко, Кучеров, Курко, Дахновский (Шастал, 68) - Сикейра (Годя, 74), Гайдучик (Смиян, 79).

Предупреждения: Таллес - Дахновский, Сикейра.

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