Рух - Верес 3:1: обзор матча и результат игры 27.04.2024
В субботу, 27 апреля, на Арене Львов программу первого игрового дня 26-го тура Украинской Премьер-лиги закрывали Рух и Верес.
В середине первого тайма гости отметились первым голом, но с помощью хозяев поля - автогол на счету Богдана Слюбика.
И хотя до перерыва команда Виталия Пономарева не успела отыграться, она сделала это сразу же на старте второго тайма. Примечательно, что снова забил Слюбик, только этот раз в нужные для его команды ворота.
Спустя десять минут Таллес вывел львовян вперед, а через еще шесть минут Ярослав Карабин подарил своей команде преимущество в два гола.
После этого команды не особо и старались атаковать и в итоге завершили матч со счетом 3:1 в пользу Руха.
Львовский клуб подтянулся на расстояние одного очка к Днепру-1, который идет четвертым. Верес же остался 14-м с 20-ю баллами в активе.
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Статистика матча Рух - Верес 26-го тура УПЛ
Рух - Верес 3:1
Голы: Слюбик, 48, Таллес, 59, Карабин, 65 - Слюбик, 30 (аг).
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 7 - 5
Удары в створ: 5 - 1
Фолы: 13 - 12
Атаки: 75 - 73
Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик (Слюсар, 85), Холод, Роман - Пастух, Федор (Пидгурский, 58), Таллес (Притула, 76) - Квасница (Лях, 85), Карабин, Плюман (Рунич, 58).
Верес: Когут - Балан, Кучеренко (Банада, 74), Сезар, Шевченко (Шарай, 68) - Морозко, Кучеров, Курко, Дахновский (Шастал, 68) - Сикейра (Годя, 74), Гайдучик (Смиян, 79).
Предупреждения: Таллес - Дахновский, Сикейра.
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