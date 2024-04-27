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Шеффилд Юнайтед вылетел из АПЛ лишь спустя год после возвращения

У команды всего 16 очков после 35 туров.
Сегодня, 19:35
Шеффилд Юнайтед / Getty Images
Шеффилд Юнайтед / Getty Images

Шеффилд Юнайтед стал первой командой, которая покинет АПЛ по окончании сезона.

"Клинки" были разгромлены Ньюкаслом со счетом 5:1, и теперь для выхода из зоны вылета им нужны 10 очков, которые невозможно набрать за оставшиеся три тура.

Напомним, Шеффилд вышел в АПЛ по итогам прошлого сезона. Однако под руководством Пола Хекингботтома проиграла девять из десяти стартовых матчей.

В декабре тренера уволили, и на его место пришел Крис Уайлдер, который так и не сумел полностью исправить ситуацию. После 35 туров "клинки" набрали всего 16 очков.

А вот Бернли, благодаря матчу с Манчестер Юнайтед, сохраняет шансы на выход из зоны вылета.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шеффилд Юнайтед

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