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Американский бизнесмен намерен купить клуб Чемпионшипа

Шеффилд Юнайтед снова сменит владельца.
Сегодня, 19:45
Шеффилд Юнайтед / Getty Images
Шеффилд Юнайтед / Getty Images

Шеффилд Юнайтед в скором времени может получить нового владельца, пишет The Telegraph.

Американский консорциум во главе с бизнесменом Стивом Розеном готов заплатить за английский клуб 100 млн фунтов.

На текущий момент владельцем клуба является саудовский принц Абдалла, который владеет "клинками" с 2013 года.

Как пишет издание, стороны уже согласовали между собой детали сделки, и теперь осталось лишь дождаться одобрения со стороны Чемпионшипа.

Консорциум согласен не только выкупить контрольный пакет акций Шеффилд Юнайтед, но и отель неподалеку от домашней арены клуба.

Ранее также сообщалось, что украинский бренд стал спонсором клуба АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шеффилд Юнайтед

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