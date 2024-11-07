Американский бизнесмен намерен купить клуб Чемпионшипа
Шеффилд Юнайтед снова сменит владельца.
Шеффилд Юнайтед в скором времени может получить нового владельца, пишет The Telegraph.
Американский консорциум во главе с бизнесменом Стивом Розеном готов заплатить за английский клуб 100 млн фунтов.
На текущий момент владельцем клуба является саудовский принц Абдалла, который владеет "клинками" с 2013 года.
Как пишет издание, стороны уже согласовали между собой детали сделки, и теперь осталось лишь дождаться одобрения со стороны Чемпионшипа.
Консорциум согласен не только выкупить контрольный пакет акций Шеффилд Юнайтед, но и отель неподалеку от домашней арены клуба.
Ранее также сообщалось, что украинский бренд стал спонсором клуба АПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!