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Усик объяснил, благодаря чему он договорился о бое с Фьюри

Украинец лично проводил переговоры с британцем.
Сегодня, 10:52
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился подробностями переговоров с командой Тайсона Фьюри.

По словам украинца, контракт удалось подписать, ведь меньше сторон было привлечено во время общения.

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"Я знаю, что очень большую лепту внес мистер Турки Аль аш-Шейх. Когда встретились наши менеджеры, мы сидели в комнате и общались пару часов. Фьюри звонил своему менеджеру и приглашал меня с детьми к себе в гости.

Знаете, почему мы договорились? Мне кажется, потому что меньше людей было в этом задействовано. Мы вычеркнули из наших переговоров ненужные элементы, и это привело к тому, что мы подписали контракт. Мы когда-то общались с Алексом Красюком и говорили, что если встретимся с Тайсоном фейс-ту-фейс и пообщаемся, то можем быстрее подписать контракт, чем промоутеры", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу TNT Sport Boxing.

Напомним, бой Усика и Фьюри перенесен на февраль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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