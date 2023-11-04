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Усик: С точки зрения бокса Фьюри победил Нганну

Украинец переживал за британца в ринге.
Сегодня, 10:26
Александр Усик / Instagram
Александр Усик / Instagram

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о победе обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну.

По словам украинца, британец заслужил победить, несмотря на свое плохое выступление.

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"Когда я увидел нокдаун, я немного запереживал. Прежде всего я очень волновался за Фьюри, поскольку думал, что могут быть какие-то нарушения. Я даже кричал Тайсону, чтобы он работал джебом и двигался.

С точки зрения бокса Тайсон победил. Конечно, что накладывается тяжесть на то, что Нганну - это не боксер, а Тайсон Фьюри - чемпион мира в супертяжелом весе", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу TNT Sport Boxing.

Напомним, Майк Тайсон оценил шансы Усика в бою с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик фрэнсис нганну

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