"Он его побьет": Тайсон оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Провальное выступление британца против Нганну не особо повлияло на мнение легенды бокса.

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон сделал прогноз на объединительный бой между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Несмотря на неоднозначное выступление британца в недавнем поединке с Фрэнсисом Нганну, легендарный боксер считает, что тот сможет одержать победу над украинцем.

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"Фьюри победит Усика. Да, он его побьет.

Послушайте, для Нганну это был первый поединок в профессионалах. Он дрался против величайшего супертяжеловеса, который когда-либо жил, и уронил его. Он устроил с ним битву не на жизнь, а на смерть", - приводит слова Тайсона Metro.

Ранее менеджер Фьюри объяснил, почему британец провалился в бою с Нганну.

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