Менеджер Фьюри объяснил, почему Тайсон провалился в бою с Нганну

Спенсер Браун, менеджер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке своего клиента против Фрэнсиса Нганну.

По словам специалиста, "Цыганский король" не был сосредоточен на бое.

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"Мы простояли в коридоре 45 минут. Это не оправдание, но Тайсон разогрелся, был готов, а затем стоял в коридоре 45 минут, поскольку мы оставались там, так как продолжали выступать танцоры.

Возможно, Фьюри перестарался. В ночь перед боем он отправился на "Ужин чемпионов". Это, пожалуй, моя вина, но по контракту мы были обязаны сделать это. Нганну тоже там присутствовал, но я беру ответственность на себя.

Возможно, нам следовало провести бой раньше. Было уже очень поздно. Мы к этому не привыкли. Может быть, нам нужно было к этому подготовиться. Но Тайсон - непревзойденный профессионал. В бою с Нганну мы увидели не того Тайсона", - приводит слова Тайсона Boxing Social.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).

Отметим, промоутер Усика предположил, почему Фьюри пытается отложить бой.

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