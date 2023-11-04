Усик объяснил, почему не стал высмеивать Фьюри после боя с Нганну

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о победе обладателя титула WBC Тайсона Фьюри над бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

Украинец признался, что не стал троллить британца, ведь не хочет опускаться до трештока.

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"Буду ли я напоминать Фьюри о том, что он с трудом победил Нганну? Нет, я же мужчина. Мне нельзя такого делать. Тайсон Фьюри ближе мне, чем Нганну. Фрэнсис - крутой парень, я его уважаю, но нельзя работать грязными вещами.

У меня есть дети. Пацаны смотрят, что я делаю. Люди смотрят, что я делаю. Нельзя вести себя как свинья и потом оставаться человеком. Если ты ведешь себя как свинья, то будешь свиньей", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу TNT Sport Boxing.

Ранее Александр объяснил, благодаря чему он договорился о бое с Фьюри.

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