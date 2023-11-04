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"Уверенность зашкаливает": промоутер Джошуа назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Хирн отметил характер британца.
Сегодня, 12:45
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Авторитетный промоутер Эдди Хирн высказался о поединка чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Специалист считает, что украинец набрался увренность после боя британца и Нганну, так что теперь он фаворита.

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"Победит ли Усик? Наверное, да. Я всегда в их бою отдавал предпочтение Фьюри, но незначительное. Усик не большой панчер и это хорошая новость для Фьюри, но мы не знаем, как последний бой повлияет на его уверенность.

Все же нужно признать, что Фьюри может вернуться сильнее. Он уже много раз доказывал, что я ошибался, но думаю, что уверенность Усика после последнего боя Фьюри - зашкаливает. Сейчас я считаю Усика фаворитом", - сказал Хирн в интервью Fight Hub TV.

Ранее Александр объяснил, благодаря чему он договорился о бое с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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