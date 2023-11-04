Стало известно условие, при котором Фьюри бы подрался с Усиком в декабре

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его боксер мог бы выйти на ринге с Александром Усиком в декабре.

По словам специалиста, сейчас такой вариант невозможен, ведь британцу нужен отдых после боя с Фрэнсисом Нганну.

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"Фьюри провел в тренировочном лагере 12 недель. Он профессиональный боксер высочайшего уровня. Тайсон дрался против соперника неизвестного качества, который на самом деле оказался очень хорошим оппонентом.

Если бы бой закончился за два-три раунда, то поединок с Усиком состоялся бы 23 декабря. Это был тяжелый вечер для Тайсона, ему необходимо отдохнуть и позволить своему телу восстановиться", - приводит слова Уоррена Boxing News 24/7.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).

Ранее Александр объяснил, благодаря чему он договорился о бое с Фьюри.

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