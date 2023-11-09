"Остановит его": тренер Баколе сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Билли Нельсон, тренер конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе, высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам специалиста, "Цыганский король" победит, несмотря на слабое выступление в бою против Фрэнсиса Нганну.

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"Фьюри остановит его. Тайсон будет быстро двигаться на ногах, не оставляя Усику достаточно времени, чтобы отойти от канатов, в чем Александр очень хорош. Усик уходит вправо, джебит, двигается, а потом, например, выбрасывает сдвоенный джеб. Александр очень в этом хорош, просто невероятен.

Но Тайсон Фьюри сделает то, что должен был сделать Энтони Джошуа. Он будет быстрее двигаться на ногах, расставлять ловушки, быстрее сокращать дистанцию и, что самое главное, давать волю рукам", - сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Ранее Усик сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри.

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