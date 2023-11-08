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"Выглядел, как кусок де**ма": Роберт Гарсия назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Специалист оценил форму британца.
Сегодня, 16:08
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Известный тренер Роберт Гарсия поделился своим мнением о бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам авторитетного специалиста, "Цыганский король" проиграет украинцу, учитывая его спорную победу над Нганну.

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"Тайсон Фьюри не должен входить в топ-10 рейтинга pound-for-pound. В бою с Нганну он выглядел, как кусок дерьма. Я думаю, что Усик его уничтожит. Он не прикоснется к Усику, я вам это гарантирую", - приводит слова Гарсии ESNEWS.

Ранее стало известно, как Усик реагировал на бой Фьюри - Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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