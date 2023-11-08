"Очень-очень скоро": Промоутер Фьюри сделал заявление по поводу боя с Усиком

Чемпионы-супертяжеловесы должны встретиться в ринге в Саудовской Аравии.

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заверил, что объединительный бой с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком непременно состоится, несмотря на перенос.

Представитель британского боксера заявил, что уже вскоре о поединке должно быть объявлено официально.

Читай также: "Я бы поддержал его": промоутер Фьюри отреагировал на слух о завершении карьеры Тайсоном

При этом он подтвердил, что местом проведения боя остается столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.

"Бой остается в силе. Мы объявим его очень-очень скоро. Он состоится в Эр-Рияде, это и так понятно", - сказал Уоррен в комментарии Seconds Out.

Напомним, ранее промоутер Фьюри подтвердил перенос боя с Усиком, который изначально был запланирован на 23 декабря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!