"Я бы поддержал его": промоутер Фьюри отреагировал на слух о завершении карьеры Тайсоном

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о том, что британец может завершить карьеру.

По словам функционера, данная информация является ложью.

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"Последний бой против Нганну не был выходным днем для Фьюри. Он выиграл поединок, но побывал в нокдауне. Такое случается, хоть это и неприятно видеть. Могу сказать одно, что Тайсон знает лучше, что ему делать.

Если бы он решил завершить карьеру, я бы поддержал его всем сердцем, но он не хочет уходить. Если честно я не думаю, что ему следует уходить на пенсию. Все говорят, что Тайсон уже не тот, но мы получим ответ на этот вопрос в следующем бою", - приводит слова Уоррена Boxing News 24/7.

Ранее промоутер рассказал, в чем Усик превосходит Фьюри.

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