iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джордж Форман назвал самого стойкого боксера

Именитый спортсмен вспомнил свой поединок в 1970 году.
Сегодня, 21:02
Джордж Форман / Getty Images
Джордж Форман / Getty Images

Легендарный бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман назвал боксера, у которого была самая крепкая челюсть.

По словам американца, ему трудно пришлось в ринге с Джо Фрейзером.

Читай также: Усик сделал прогнозы на потенциальные бои Джошуа и Уайлдера

"Я так часто его бил, что повредил руки в том бою. Этот парень прошел дистанцию с Джо Фрейзером, и у него был лучший подбородок, который я когда-либо встречал за время моей карьеры. 

Рефери тогда остановил бой, но я не смог вынести его с ринга чисто. Я так и не нокаутировал его!" - сказал Форман в интервью The Ring.

Напомним, Форман и Джонсон подрались в мае 1970 года. Поединок завершился победой Джорджа техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер проведут бои в рамках одного вечера бокса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Гран-при Лас-Вегаса: расписание и результаты Гран-при Лас-Вегаса: расписание и результаты
Ушедшая в бокс порнозвезда в смелом образе потроллила Челси после матча с Манчестер Сити Ушедшая в бокс порнозвезда в смелом образе потроллила Челси после матча с Манчестер Сити
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Тренер Денвера договорился о продлении контракта с чемпионской организацией Тренер Денвера договорился о продлении контракта с чемпионской организацией
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 121:59
Гран-при Лас-Вегаса: расписание и результаты
Европа21:59
Ушедшая в бокс порнозвезда в смелом образе потроллила Челси после матча с Манчестер Сити
Формула 121:59
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
НБА21:34
Тренер Денвера договорился о продлении контракта с чемпионской организацией
Европа21:24
Зинченко назвал лучшую команду в мире
НБА21:03
Тренер Клипперс: Харден слишком вежливый, ему нужно быть собой
Бокс21:02
Джордж Форман назвал самого стойкого боксера
Формула 120:43
Ферстаппен сел за руль Феррари на тестах в Муджелло
Киберспорт20:38
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte поднялись на рекордное место и стали первой команды Украины, обойдя NaVi
Другие20:06
Украинский рыбак совершил побег из сборной после чемпионат мира, чтобы избежать мобилизации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK