Джордж Форман назвал самого стойкого боксера
Легендарный бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман назвал боксера, у которого была самая крепкая челюсть.
По словам американца, ему трудно пришлось в ринге с Джо Фрейзером.
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"Я так часто его бил, что повредил руки в том бою. Этот парень прошел дистанцию с Джо Фрейзером, и у него был лучший подбородок, который я когда-либо встречал за время моей карьеры.
Рефери тогда остановил бой, но я не смог вынести его с ринга чисто. Я так и не нокаутировал его!" - сказал Форман в интервью The Ring.
Напомним, Форман и Джонсон подрались в мае 1970 года. Поединок завершился победой Джорджа техническим нокаутом в седьмом раунде.
Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер проведут бои в рамках одного вечера бокса.
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