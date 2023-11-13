Джордж Форман назвал самого стойкого боксера

Легендарный бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман назвал боксера, у которого была самая крепкая челюсть.

По словам американца, ему трудно пришлось в ринге с Джо Фрейзером.

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"Я так часто его бил, что повредил руки в том бою. Этот парень прошел дистанцию с Джо Фрейзером, и у него был лучший подбородок, который я когда-либо встречал за время моей карьеры.

Рефери тогда остановил бой, но я не смог вынести его с ринга чисто. Я так и не нокаутировал его!" - сказал Форман в интервью The Ring.

Напомним, Форман и Джонсон подрались в мае 1970 года. Поединок завершился победой Джорджа техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер проведут бои в рамках одного вечера бокса.

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