Джошуа и Уайлдер проведут бои в рамках одного вечера бокса

В Саудовской Аравии планируют организовать большой вечер бокса с участием именитых бойцов. Мероприятие состоится 23 декабря, когда должны были драться чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри, но их поединок был перенесен.

В рамках грандиозного шоу в ринг должны выйти бывшие чемпионы в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО), но встретятся не между собой.

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Ожидается, что Эй Джей будет драться со шведским супертяжеловесом Отто Валлином (26-1, 14 KO), а "Бронзовый бомбардировщик" - с экс-чемпионом мира по версии WBO из Новой Зеландии Джозефом Паркером (33-3, 23 KO).

Кроме того, в рамках этого вечера бокса может состояться бой между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0, 11) КО) и Ричардом Риверой (25-1, 19 КО).

IFL TV

Как сообщает Boxing Scene, также во время боксерского шоу планируют организовать поединки с участием бывшего претендента на титул WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) и конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе (20-1, 15 KO).

Ожидается, что официально вечер бокса в Саудовской Аравии анонсируют в ближайшую среду, а через день Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут первую пресс-конференцию, посвященную их будущему объединительному бою.

Ранее промоутер Усика рассказал, как организаторы отнеслись к переносу боя с Фьюри.

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