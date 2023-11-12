iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джошуа и Уайлдер проведут бои в рамках одного вечера бокса

Грандиозное шоу состоится в Саудовской Аравии 23 декабря.
Сегодня, 09:55
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

В Саудовской Аравии планируют организовать большой вечер бокса с участием именитых бойцов. Мероприятие состоится 23 декабря, когда должны были драться чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри, но их поединок был перенесен.

В рамках грандиозного шоу в ринг должны выйти бывшие чемпионы в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО), но встретятся не между собой.

Читай также: "Я буду коронован": Уайлдер намекнул, когда вернется в ринг

Ожидается, что Эй Джей будет драться со шведским супертяжеловесом Отто Валлином (26-1, 14 KO), а "Бронзовый бомбардировщик" - с экс-чемпионом мира по версии WBO из Новой Зеландии Джозефом Паркером (33-3, 23 KO).

Кроме того, в рамках этого вечера бокса может состояться бой между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0, 11) КО) и Ричардом Риверой (25-1, 19 КО).

IFL TV
IFL TV

Как сообщает Boxing Scene, также во время боксерского шоу планируют организовать поединки с участием бывшего претендента на титул WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) и конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе (20-1, 15 KO).

Ожидается, что официально вечер бокса в Саудовской Аравии анонсируют в ближайшую среду, а через день Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут первую пресс-конференцию, посвященную их будущему объединительному бою.

Ранее промоутер Усика рассказал, как организаторы отнеслись к переносу боя с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер Отто Валлин

Статьи по теме

Уайлдер намерен лично пообщаться с Джошуа, чтобы согласовать бой Уайлдер намерен лично пообщаться с Джошуа, чтобы согласовать бой
"С этим еще не покончено": Уайлдер сообщил о возобновлении переговоров о бое с Руисом "С этим еще не покончено": Уайлдер сообщил о возобновлении переговоров о бое с Руисом
"Я буду коронован": Уайлдер намекнул, когда вернется в ринг "Я буду коронован": Уайлдер намекнул, когда вернется в ринг
Кривбасс - Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Кривбасс - Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина10:55
Кривбасс - Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа10:50
Неймар опубликовал в соцсетях милое фото с новорожденным сыном
НБА10:24
Защитника Сиксерс госпитализировали после того, как его сбила машина
Украина10:20
УПЛ: Кривбасс примет Динамо, Заря сыграет с ЛНЗ, Черноморец - с Рухом, а Шахтер - с Днепром-1
Евро-202410:06
Квалификация к Евро-2024: Израиль сыграет с Косово
Европа10:00
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Бокс09:55
Джошуа и Уайлдер проведут бои в рамках одного вечера бокса
НХЛ09:44
НХЛ: Сент-Луис уничтожил Колорадо, Питтсбург без проблем обыграл Баффало
НБА09:19
НБА: Бостон Михайлюка обыграл Торонто, Голдэн Стейт уступил Кливленду
Европа08:54
Футбол сегодня: матчи 14-го тура УПЛ, Ман Сити сыграет с Челси, матчи Барселоны, Ливерпуля и Интера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK