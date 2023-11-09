iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Потрясающие люди": Промоутер Усика рассказал, как организаторы отнеслись к переносу боя с Фьюри

Поединок за звание абсолютного чемпиона должен состояться в Саудовской Аравии.
Сегодня, 12:42
Александр Красюк / Getty Images
Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, как саудовские организаторы отреагировали на перенос боя против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

По его словам, представители Саудовской Аравии, где в столице страны Эр-Рияде должны встретиться боксеры, с пониманием отнеслись к тому, что поединок пришлось отложить с декабря на начало следующего года.

Читай также: Стало известно, кто перенес бой Усик - Фьюри

"Это потрясающие люди. Они большие профессионалы, и у них есть огромные знания и опыт в спорте. Так что они с очевидным пониманием отнеслись к этой ситуации и хотят устроить бой. Поэтому они прилагают все усилия, чтобы удовлетворить все потребности и желания бойцов.

Это чемпионы. Чемпион будет драться против чемпиона, поэтому они хотят, чтобы бойцы чувствовали себя уверенно. Именно этим они занимаются и делают это идеально", - сказал Красюк в комментарии Daily Mail Sport Boxing.

Ранее Усик сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

Статьи по теме

Тони Беллью назвал лучшего тяжеловеса всех времен Тони Беллью назвал лучшего тяжеловеса всех времен
Усик сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри Усик сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри
"Выглядел, как кусок де**ма": Роберт Гарсия назвал фаворита боя Усик - Фьюри "Выглядел, как кусок де**ма": Роберт Гарсия назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Моуриньо в своем стиле ответил тренеру Лацио за выпад в сторону Ромы перед римским дерби Моуриньо в своем стиле ответил тренеру Лацио за выпад в сторону Ромы перед римским дерби
Помочь журналистам

Видео

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа13:28
Моуриньо в своем стиле ответил тренеру Лацио за выпад в сторону Ромы перед римским дерби
Европа13:20
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Бокс13:14
"С этим еще не покончено": Уайлдер сообщил о возобновлении переговоров о бое с Руисом
Бокс13:11
"Остановит его": тренер Баколе сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Формула 112:49
Руководитель МакЛарен рассказал, в чем Ред Булл превосходит всех остальных
Европа12:45
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Бокс12:42
"Потрясающие люди": Промоутер Усика рассказал, как организаторы отнеслись к переносу боя с Фьюри
НБА12:34
Яннис был удален с площадки за жест, который обычно ни к чему не приводит
Другие12:32
Верховная рада Украины отправила Гутцайта в отставку с поста министра молодежи и спорта
Украина12:15
Мельгоса объявил состав молодежной сборной Украины на матчи с Люксембургом и Азербайджаном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK