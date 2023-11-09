"Потрясающие люди": Промоутер Усика рассказал, как организаторы отнеслись к переносу боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, как саудовские организаторы отреагировали на перенос боя против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

По его словам, представители Саудовской Аравии, где в столице страны Эр-Рияде должны встретиться боксеры, с пониманием отнеслись к тому, что поединок пришлось отложить с декабря на начало следующего года.

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"Это потрясающие люди. Они большие профессионалы, и у них есть огромные знания и опыт в спорте. Так что они с очевидным пониманием отнеслись к этой ситуации и хотят устроить бой. Поэтому они прилагают все усилия, чтобы удовлетворить все потребности и желания бойцов.

Это чемпионы. Чемпион будет драться против чемпиона, поэтому они хотят, чтобы бойцы чувствовали себя уверенно. Именно этим они занимаются и делают это идеально", - сказал Красюк в комментарии Daily Mail Sport Boxing.

Ранее Усик сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри.

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