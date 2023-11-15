"У меня еще не было тяжелых боев": Усик не считает Фьюри самым сложным соперником

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не стал называть обладателя титула WBC Тайсона Фьюри самым сложным соперником.

Украинский боксер в шутку заявил, что у него еще вовсе не было тяжелых боев в карьере.

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"Будет ли бой с Тайсоном Фьюри самым сложным в моей карьере? Пфф, нет. Конечно же, нет. Что вы такое говорите? У меня еще не было тяжелых боев в карьере. Тайсон, скоро увидимся, мой любимый друг", - сказал Усик в комментарии Boxing News.

Ранее стало известно, когда объявят дату боя Усик - Фьюри.

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