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"Я его рекламирую, а он меня обзывает": Усик отказался общаться со СМИ о Фьюри

Украинец решительно настроен встретиться с британцем.
Сегодня, 14:32
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) в беседе с журналистами не стал говорить об обладателе титула WBC Тайсоне Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Украинский боксер заявил, что не боится "Цыганского короля", однако тот лишь оскорбляет его. 

"Я не думаю о Тайсоне Фьюри. Я здесь, а его нет. Эй, где Тайсон Фьюри? Боится ли он меня? Я не знаю. Я не боюсь. 

Хватит говорить о Фьюри. Послушайте, я здесь. Вы хотите больше информации. А я сейчас хочу говорить о платформе Ready to Fight, а не о Фьюри. А то получается, что я его рекламирую, а он меня обзывает кроликом, блин", - сказал Усик в интервью Fight Hub TV.

Ранее стало известно, когда объявят дату боя Усик – Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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