Стало известно, когда объявят дату боя Усик – Фьюри

Официальный анонс состоится в ближайшее время.

Глава Top Rank Боб Арум заявил, что Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.

Промоутер сообщил, что в четверг, 16 ноября, объявят дату поединка.

Читай также: Усик пообещал провести бой в Украине после победы над Россией

"Я могу подтвердить, что они будут драться друг с другом в Саудовской Аравии.

В четверг на этой неделе в Лондоне состоится пресс-конференция, на которой подтвердят дату и остальные детали поединка. Но да, бой состоится. Не могу дождаться, чтобы увидеть это", - приводит слова Арума Sky Sports.

Ранее в СМИ была информация, что боксеры сойдутся в ринге 17 февраля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!