Стало известно, когда объявят дату боя Усик – Фьюри
Официальный анонс состоится в ближайшее время.
Глава Top Rank Боб Арум заявил, что Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.
Промоутер сообщил, что в четверг, 16 ноября, объявят дату поединка.
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"Я могу подтвердить, что они будут драться друг с другом в Саудовской Аравии.
В четверг на этой неделе в Лондоне состоится пресс-конференция, на которой подтвердят дату и остальные детали поединка. Но да, бой состоится. Не могу дождаться, чтобы увидеть это", - приводит слова Арума Sky Sports.
Ранее в СМИ была информация, что боксеры сойдутся в ринге 17 февраля.
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