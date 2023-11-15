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Стало известно, когда объявят дату боя Усик – Фьюри

Официальный анонс состоится в ближайшее время.
Сегодня, 09:35
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Глава Top Rank Боб Арум заявил, что Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.

Промоутер сообщил, что в четверг, 16 ноября, объявят дату поединка.

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"Я могу подтвердить, что они будут драться друг с другом в Саудовской Аравии.

В четверг на этой неделе в Лондоне состоится пресс-конференция, на которой подтвердят дату и остальные детали поединка. Но да, бой состоится. Не могу дождаться, чтобы увидеть это", - приводит слова Арума Sky Sports.

Ранее в СМИ была информация, что боксеры сойдутся в ринге 17 февраля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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