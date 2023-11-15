Усик пообещал провести бой в Украине после победы над Россией

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик заявил, что проведет бой в Киеве после победы Украины в войне с Россией.

По словам боксера, его поединок будет организован на Олимпийском.

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"Сейчас мы не можем этого сделать, потому что в нашей стране идет война. Но после нашей победы, я обязательно организую поединок на «Олимпийском» в Киеве для того, чтобы порадовать свою родную публику и каждого украинца, который придет на стадион.

Для меня лично большая мотивация и благодарность тем ребятам, которые защищают нашу страну. Когда я общаюсь с ними по телефону, я вижу их лица, я вижу их улыбку, вижу их эмоции. Когда они кричат: "Да!! Победа!!". Это тоже их часть победы. Знаете, когда я боксирую, выигрывает вся моя страна и все те, кто за меня болеют", - приводит слова Усика TNT Sports Boxing.

Ранее стала известна дата боя Усик - Фьюри.

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