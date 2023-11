Фьюри - Усику: Я раздеру тебя на кусочки за 4 раунда

Британец Тайсон Фьюри записал видеообращение к украинскому боксеру Александру Усику.

"Цыганский король" в свойственной ему манере пообещал нашему спортсмену легко справиться с ним.

Читай также: Стала известна дата боя Усик - Фьюри

"Усик, я раздеру тебя на кусочки за 4 раунда", - заявил Тайсон, обращаясь к своему будущему сопернику.

Александр отреагировал на это достаточно спокойным образом.

"Я люблю Тайсона, он классный парень. Эй, Тайсон, ты где?", - заявил украинец.

Oleksandr Usyk watches a video message from Tyson Fury at the WBC convention today as Fury threatens to smash him to pieces in four rounds, so Usyk responds: “I love Tyson Fury, great guy.”



[🎥 LomUs Official] pic.twitter.com/DhaAUT1W7q